Bertha-von-Suttner-Platz : Klima-Aktivisten demonstrieren vor EU-Kommissions-Büro in Bonn

Bonn Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion demonstrierten am Vormittag vor einem Regionalbüro der Europäischen Kommission in Bonn. Die Teilnehmenden machten am Bertha-von-Suttner-Platz auf Themen wie Atom- und Gasenergie aufmerksam.

Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) demonstrierten am Freitagvormittag vor einem Regionalbüro der Europäischen Kommission in Bonn. Das bestätigte die Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dort hatten zwei Menschen am Morgen ein Vordach über dem Bonner EU-Regionalbüro am Bertha-von-Suttner-Platz erklommen, zwei weitere hatten vor dem Eingang ein Plakat mit der Aufschrift „EU-Taxonomie: Verrat am Klimaschutz“ ausgerollt. Auf einem anderen Banner stand: „Fossile Brennstoffe finanzieren Putins Krieg“. Man sei mit einigen Beamten vor Ort und schaue sich das an, sagte ein Polizeisprecher über die nicht angemeldete friedliche Demo.