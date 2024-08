Zukunftsprognosen Wird es in Bonn bald so heiß wie in Mittelitalien oder Westfrankreich?

In Bordeaux sind die Schienen 53 Grad heiß: Das titelte der „Spiegel“ Mitte Juni 2022. Damals rollte eine Hitzewelle über Frankreich: Das Land verzeichnete Temperaturen über 40 Grad Celsius. Anschließend erreichte die Hitze auch Deutschland, wo das Thermometer teils über 35 Grad anzeigte. Was haben heiße Schienen in Bordeaux mit Bonn und der Region zu tun? In einigen Jahren könnte es hier ähnliche Temperaturen geben – und ein Klima wie in Mittelitalien.