Dass man zeitgleich demonstriere, sei Zufall gewesen, wie Viktor Kemmet von der Letzten Generation erklärte. „Wir haben uns für die Blockade am Museum Koenig entschieden, weil es die am Samstag die letzte Tagung des Weltbiodiversitätsrates IPBES in Bonn gab.“ Zudem stehe das Museum Koenig als Naturkundemuseum in Verbindung mit dem Artensterben. Auch der Festakt zu 75 Jahren Parlamentarischer Rat am Freitag habe für diesen Demonstrationsort gesprochen. „Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner hat gefordert, dass man sich für die Demokratie einsetzt. Gleichzeitig werden in Bayern Mitglieder der Letzten Generation in Präventivhaft genommen“, so Kemmet. Vor dem Museum platzierten die Demonstranten auch eine große Pappfigur auf einem Anhänger. Das Känguru mit dem brennenden Rücken war auch schon zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz in Bonn aufgetaucht und bei mehrere Protestmärschen mitgefahren. Auf ihre prangte die Aufrschrift: „Klima ist nicht verhandelbar“.