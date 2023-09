Interaktiver Stadtrundgang Mit der GA-Klimarallye durch Bonn quizzen

Wo in Bonn wird es im Sommer am wärmsten? Welchen Pegelstand hatte der Rhein im vergangenen Dürresommer? Und in welchem Bundesland gibt es am häufigsten Starkregenereignisse? Diese und viele weitere Fragen lassen sich in einer interaktiven Stadtklimarallye beantworten, die der GA in Kooperation mit dem Recherchekollektiv Correctiv entwickelt hat. Für das Mitspielen und Mitquizzen braucht es dabei nicht mehr als ein Smartphone.