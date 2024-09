Neuer Standort gesucht Bonner Kultkneipe Limes schließt nach 18 Jahren

Das Limes sucht ein neues Zuhause. Wie Pächter Martin Marzoll dem General-Anzeiger mitteilt, muss er seine Kultkneipe an der Theaterstraße nach 18 Jahren zum Ende des Jahres schließen. Als Grund dafür gibt der 43-Jährige die gescheiterten Pachtverhandlungen mit dem Vermieter an. So würde sich die Pacht in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Ein Weiterbetrieb der Kneipe an diesem Standort wäre laut Marzoll aus diesem Grund einfach unwirtschaftlich.