GA gelistet In diesen Kneipen gibt es um 3 Uhr nachts noch ein Bier

Für Nachtschwärmer ist es in der Bundesstadt gar nicht so leicht, in den frühen Morgenstunden die durchzechte Nacht noch bei einem Getränk ausklingen zu lassen. Viele Kneipen schließen bereits um 1 Uhr morgens oder sogar noch früher – und das selbst am Wochenende. Wir geben einen Überblick, in welchen Bonner Kneipen man um 3 Uhr nachts dennoch ein Bier bekommt.