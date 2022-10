Verkehr in Bonn : Koblenzer Tor ist wieder in beide Richtungen befahrbar

Die Bauarbeiten am Koblenzer Tor sind beendet. Damit sind beide Fahrspuren wieder frei. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Koblenzer Tor ist wieder frei, und damit auch die Durchfahrt in beide Richtungen. Die Sperrung, die wegen Bauarbeiten dringend notwendig war, hatte immer wieder für Staus gesorgt. Nun geht es am Rheinufer weiter.

Das Koblenzer Tor ist seit Dienstagmittag wieder frei und damit auch beide Fahrspuren zwischen dem Bonner Norden und Süden. Für den Neubau einer Brücke unter dem Tor war die Durchfahrt in Richtung Norden seit Februar gesperrt. Seitdem wurde der Verkehr ab der Zweiten Fährgasse über das Rheinufer und die Rheingasse umgeleitet, was täglich für Staus sorgte.

Nach dem Bauende geht es nun am Rheinufer weiter. Dort wurden im Laufe des Jahres bereits die ersten zwei Phasen zur Aufwertung und Verkehrsberuhigung umgesetzt worden. Bei Phase drei im südlichen Abschnitt, zwischen Zweiter und Erster Fährgasse sowie Erster Fährgasse und Rheingasse, werden zwei Fahrradstraßen eingerichtet. „Der Fuß- und Radverkehr werden gefördert, der Kfz-Durchgangsverkehr unterbunden“; teilt die Stadt Bonn mit.

Zudem wird die provisorische Einbahnstraßenregelung in der Rheingasse in Richtung Innenstadt aufgehoben. Die vierte und letzte Phase für das Rheinufer beinhaltet die Umsetzung des Siegerentwurfes aus dem Wettbewerbsverfahren zur Neugestaltung des Rheinufers. Die Maßnahme ist ein Städtebauförderprojekt des Masterplans 2.0 und soll ab Ende des Jahres 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden.

Zwischenfälle Verzögerten die Bauarbeiten

Eigentlich sollten die Arbeiten am Koblenzer Tor schon im Sommer abgeschlossen sein, doch der Fund von krebserregenden Stoffen und Corona-Infektionen beim Bauunternehmer verzögerten das Projekt. In freigelegten alten Dichtungsbahnen wurden sogenannte Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nachgewiesen. Das oft auch als „Teer“ bezeichnete Material wurde bis in die 1970er Jahre beim Straßenbau verwendet, ist aber mittlerweile verboten, da es als krebserregend gilt, erläutert das Bonner Presseamt.