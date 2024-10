Autokorso von Köln nach Bonn Rund 200 Demonstranten zogen am Donnerstag durch Bonn

Update | Bonn/Köln · Am Donnerstagnachmittag zog eine Demonstration zum Thema Demokratie durch Bonn. In der Spitze zählte die Polizei rund 200 Teilnehmer. Auch aus Köln reisten Demonstranten an.

03.10.2024 , 18:33 Uhr

16 Bilder Demo mit 200 Teilnehmern zog durch Bonn 16 Bilder Foto: Benjamin Westhoff





Am Donnerstagnachmittag ist eine Demonstration mit rund 200 Teilnehmern zum Thema „Zurück zur Demokratie“ durch Bonn gezogen. Zuvor war ein Autokorso von Köln über die Kölnstraße und die B9 zur Bonner Rheinaue gefahren, teilte die Polizei mit. Die Anreise hätte gut geklappt, hieß es weiter. Gegen 15.30 Uhr trafen sich die Demonstranten für die Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz Nordwest der Rheinaue an der Charles-de-Gaulle-Straße. Dann führte die Demonstration über folgende Straßen durch die Stadt: Heimkehrerweg, Stresemannufer, Kaiser-Friedrich-Straße, Adenauerallee, Heussallee, Fußweg entlang des UN-Campus zum Rhein und zurück zum Platz der Auftaktkundgebung. Die Polizei Bonn begleitete die Demonstration mit rund 20 Einsatzkräften. Dabei sei es bisher friedlich geblieben, erklärte die Polizei weiter. Gegen 21 Uhr soll die Demonstration beendet sein. Entlang der Aufzugstrecke könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Demo mit 200 Teilnehmern zog durch Bonn

(ga)