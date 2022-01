Drogen im Millionenwert : Ermittler zerschlagen Drogenbande: Spur führt nach Bonn

Nach SEK-Einsatz in Bonn : Drei mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft Nach dem Schlag gegen die Drogenkriminalität in Bonn durch die Polizei sind am Tag darauf drei Festgenommene in Untersuchungshaft geschickt worden. Darunter auch der von der Polizei angeschossene 50-Jährige.