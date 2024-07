Stellwerksstörung und Oberleitungsschaden Zugverkehr zwischen Bonn und Köln erheblich eingeschränkt

Bonn/Köln · Zwischen Bonn und Köln kommt es am Montagabend zu erheblichen Störungen auf den Bahnstrecken. Zu einem Schaden an der Oberleitung in Beuel gesellt sich zudem ein defektes Stellwerk auf der linksrheinischen Strecke zwischen Hauptbahnhof Bonn und Köln. Die Auswirkungen im Überblick.

29.07.2024 , 19:44 Uhr

Eine Stellwerkstörung beeinträchtigt den Zugverkehr. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff