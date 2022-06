Verkehr in Bonn : Kölnstraße abgesackt - noch immer sind viele Fragen offen

Das Loch, das sich am Sonntagabend in der Kölnstraße links und rechts der Schiene auftat, ist inzwischen verfüllt. Foto: Axel Vogel

Update Bonn Das Loch, das sich am Sonntagabend plötzlich in der Kölnstraße aufgetan hat, ist zwar verfüllt. Was bleibt, sind jedoch Auswirkungen auf den Verkehr und Fragen nach der Ursache für die Straßenabsackung. Unklar ist zudem, wer für die Kosten aufkommt.