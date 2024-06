Fahndung der Bonner Polizei Mann tritt Radfahrer an der Kölnstraße brutal vom Fahrrad

Am 9. Oktober 2023 soll ein bisher unbekannter Täter einen 36-jährigen Fahrradfahrer in Bonn gegen 20.40 Uhr durch einen Tritt gegen den Kopf zu Fall gebracht haben. Als der 36-Jährige an der BFT-Tankstelle an der Kölnstraße vorbeifuhr, berührte er das Auto, aus dem der Tatverdächtige sowie weitere Personen gerade ausgestiegen waren. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, woraufhin das Auto ihn verfolgte. Nach Angaben der Polizei kehrten der Fahrradfahrer und sein Verfolger bereits nach wenigen Sekunden zur Tankstelle zurück.