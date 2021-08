Europäischer Katastrophenschutz : Feuerwehren aus Bonn und Königswinter unterstützen bei Waldbränden in Griechenland

Feuerwehren aus Bonn und Königswinter unterstützen bei Waldbränden in Griechenland

Seit über einer Woche brennen die Wälder in Athen. Foto: dpa/Marios Lolos

Bonn/Königswinter Bereits seit über eine Woche brennen die Wälder in Südeuropa. Nun unterstützen die Feuerwehren aus Bonn und Königswinter den Kampf gegen die Flammen.

Die Feuerwehren aus Bonn, Königswinter und Leverkusen werden ab Sonntag bei den Einsätzen gegen die Waldbrände in Griechenland unterstützen. Dies teilte die Polizei Bonn am Samstag mit. Die Europäische Union (EU) sendete zuvor ein Hilfeersuchen an Deutschland auf den unter anderem das Land NRW reagierte.