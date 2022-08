Einheiten aus Bonn und Königswinter : Feuerwehren aus der Region bekämpfen Waldbrände in Frankreich

Feuerwehrleute aus Bonn und der Region sind in der Nacht auf Donnerstag gestartet, um die Waldbrände im Südwesten Frankreichs zu bekämpfen. Bei einer Besprechung bereiten sie sich auf die Abfahrt von der Feuerwache 1 vor. Foto: Feuerwehr Bonn

Rheinland Um gegen die zerstörerischen Waldbrände im Südwesten Frankreichs zu kämpfen, sind in der Nacht auf Donnerstag Feuerwehrleute aus Bonn und der Region aufgebrochen. Was sie dort erwartet, wissen sie noch nicht.

Feuerwehren aus Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Königswinter und Ratingen sind in der Nacht auf Donnerstag aufgebrochen, um die Waldbrände im Südwesten Frankreichs zu bekämpfen. In der französischen Region Gironde wüten Feuer, die innerhalb weniger Stunden mehr als 6000 Hektar Wald zerstört haben. Dort hatten die Flammen bereits im Juli mehr als 13.000 Hektar des Jahrhunderte alten Pinienwaldes zerstört, in den vergangenen Tagen schienen sie jedoch unter Kontrolle zu sein. Nun haben sie sich neu entflammt und breiten sich rasend schnell aus.

Konvoi startete am Lievelingsweg

Der Konvoi, der als sogenanntes Waldbrandmodul gegen 3.30 Uhr auf der Feuerwache 1 im Lievelingsweg gestartet ist, soll am Donnerstagabend in Bordeaux eintreffen. Begleitet werden die Feuerwehren von weiteren Einsatzkräften aus Niedersachsen, Fachberatern der Hilfsorganisation @fire sowie einer Versorgungseinheit der Johanniter-Unfallhilfe. Die französischen Behörden hatten am Dienstag über die Europäische Union ein Hilfeersuchen gestellt. Aus Deutschland wurde die Hilfe des vom Land NRW im EU-Katastrophenschutzverfahrens gemeldeten Waldbrandmoduls angeboten. Viel Zeit sich vorzubereiten blieb für die Retter nicht: Als die konkrete Anforderungen die Feuerwehren erreicht, begannen umgehend die notwendigen Planungen für den aufwändigen und nicht alltäglichen Einsatz.

Waldbrandmodul war schon in Griechenland im Einsatz

Der aus 65 Kräften, 20 Fahrzeugen und vier Anhängern bestehende Konvoi besteht sowohl aus haupt- und als auch ehrenamtlichen Helfern. Es ist bereits der zweite Einsatz des seit 2019 im europäischen Katastrophenschutzverfahren

gemeldeten Waldbrandmoduls. Im August 2021 war die Einheit bereits zur Unterstützung am Peleponnes in Griechenland im Einsatz. Dort kämpften Bonner Feuerwehrleute rund eine Woche lang Seite an Seite mit anderen Helfern, um die Brände zu löschen. Sie waren auch immer wieder mit gefährlichen Situationen konfrontiert. So kam es vor, dass Flammen innerhalb von Sekunden bis zu den Feuerwehrleuten vordrangen. Dass es so schnell brenzlig werden konnte, war selbst für die erfahrenen Kameraden überraschend, wie sie damals berichteten. Die haushohe Feuerwalze kam sogar gefährlich nach an ein Löschfahrzeug. Doch die Wehrleute drängten den Brand mit dem Wasser an Bord zurück – alle kamen wohlbehalten wieder zu Hause an.

Wann und welcher konkrete Einsatzauftrag die Feuerwehren jetzt erwartet, wird sich voraussichtlich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in Frankreich klären. Das Europäische Katastrophenschutzverfahren sieht für solche Großbrände sogenannte Waldbrandmodule vor, die kurzfristig und gut vorbereitet innerhalb der Europäischen Union angefordert werden können. Solch ein Modul besteht aus mehreren geländefähigen Löschfahrzeugen, einer Führungs- sowie einer

Versorgungseinheit. Nach Abstimmungsgesprächen mit dem Innenministerium des Landes NRW sowie der Bezirksregierung Köln, die als Aufsichtsbehörden beteiligt waren, ging das Waldbrandmodul 2019 an den Start. Die Einheit stellt ein Pilotprojekt dar, bei dem die Erfahrungen, die in anderen EU-Ländern bereits mit den Modulen gewonnen wurden, auf Feuerwehren in Deutschland angewendet werden.

(ga)