Bonn, Königswinter und Sankt Augustin : Polizei durchsucht Wohnungen und stellt Cannabisplantage sicher

Die Bonner Polizei hat eine Cannabisplantage in Königswinter ausgehoben. Foto: Polizei Bonn

Bonn/Königswinter/Sankt Augustin Mehrere Wohnungen haben Beamte der Bonner Polizei in Bonn, Sankt Augustin und Königswinter am Donnerstagmorgen durchsucht. Unter anderem stellten sie rund 600 Cannabispflanzen in den unterschiedlichsten Wachstumsphasen sicher.



Umfangreiche Ermittlungen hatten Beamte des Kriminalkommissariats 21 auf die Spur eines 27- sowie eines 28-jährigen Mannes gebracht. Sie stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten die Tatverdächtigen in Königswinter auf mehreren Etagen eines Altbaus eine Cannabisplantage betrieben. Umfangreiches Beweismaterial stellten die Ermittler bei den Durchsuchungsmaßnahmen sicher. Dazu gehörten neben der hochwertigen Ausstattung zum Betrieb einer Cannabis-Plantage rund 600 Cannabispflanzen in den unterschiedlichsten Wachstumsphasen. Zudem stellten die Beamten eine größere Menge bereits abgeerntete Pflanzen sicher.

Jeweils an ihren Wohnanschriften trafen die Polizeibeamten die Verdächtigen an und nahmen sie fest. Auch ein Spezialeinsatzkommando war an dem Zugriff beteiligt. Es lagen laut Polizei konkrete Hinweise vor, dass die Verdächtigen bewaffnet sein könnten.

Die Bonner Staatsanwaltschaft beantragte für den 27-jährigen einschlägig polizeibekannten Mann einen Untersuchungshaftbefehl. Einem Haftrichter wurde der Tatverdächtige noch am selben Tag vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 28-Jährige wurde nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

(ga)