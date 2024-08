Notizen aus B. Scheiternde Römer sind schuld an Trinkwasser-Panne beim Green Juice

Zeiten gab es, das glaubt man gar nicht. Etwa von den 1950er bis in die 1980er Jahre durfte auf keinem deutschen Buffet, das diesen Namen verdiente, der Mettigel fehlen. Das war, um es mit den Worten des aus Sachsen stammenden Schriftstellers Erich Loest zu umschreiben, ein „als Igel aufgemotzter Mett-Berg“. Die Stacheln wurden wahlweise mit Salzstangen oder Zwiebelschnitzen nachgebildet, die Äuglein mit Mandeln. Der Kulinarik-Journalist Peter Peter (guter Name, nicht wahr?) sieht in dieser kulinarischen Höchstleistung ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg den Beginn der kreativen Küche in Deutschland.