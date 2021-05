Kommentar zu Polizeieinsätzen : Lau(t)e Nächte

Hunderte junge Leute haben sich am Wochenende an der Poppelsdorfer Allee in Bonn getroffen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Dass es die Leute nach so langer Durststrecke nach draußen zieht, ist sicher kein Wunder. Partys wie an der Poppelsdorfer Allee in Bonn sollten allerdings zum Nachdenken anregen. In zentralen Bereichen der Innenstadt scheint sich abends eine aggressive Grundstimmung auszubreiten.