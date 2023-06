Kommentar zum Bonner Nahverkehr Ausbau über Jahrzehnte hinweg verschlafen

Von dem politisch geprägten Wort „Verkehrswende“ sollte man sich trotz Einführung des 49-Euro-Tickets nicht in die Irre führen lassen, weder in Deutschland noch in Bonn. Da ist keine Revolution im Gange, die von jetzt auf gleich über uns hereinbricht. Gerade beim öffentlichen Nahverkehr ist das schon deshalb nicht zu erwarten, weil der Ausbau von Fahrzeugflotten und Strecken eben seine Zeit braucht.