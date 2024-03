Kommentar zum Verkehr in Bonn Testlauf an der Adenauerallee ist kein echter Versuch

Kaum etwas erhitzt die Gemüter derzeit mehr als der Verkehrsversuch auf der Adenauerallee. Während viele Autofahrer die Einspurigkeit auf den beiden großen Straßen der Ost-West-Achse – Oxfordstraße und Hermann-Wandersleb-Ring – inzwischen offensichtlich geschluckt haben, geht es bei der Debatte um die Adenauerallee seit Monaten hoch her. Dass die Kritik an der Änderung der Verkehrsführung auf Teilen der Ost-West-Achse beinahe verstummt ist, hängt vielleicht damit zusammen, dass es hierbei nicht allein um Radfahrer geht, sondern vor allem um die Beschleunigung der Busse. Das stößt offensichtlich mehr und mehr auf Akzeptanz. Bei der Adenauerallee, immerhin eine Bundesstraße, geht es den Verantwortlichen hingegen allein um die Radfahrer. Das stößt bei den Kritikern auf wenig Verständnis angesichts der parallel verlaufenden Radrouten am Rhein und in der Kaiserstraße – was durchaus nachvollziehbar ist.