Änderung der Corona-Regeln : Kontakterfassung in der Bonner Gastronomie war ein Flop

Nyx-Betreiber Ragnar Fleischmann mit einer Kiste voller Kontaktdatenformulare, die er jetzt nicht mehr braucht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Unleserlich, ungenau, komplett falsch: Die Kontakterfassung in Restaurants und Bars war ein Flop. Jetzt fällt sie ebenso weg wie die Kapazitätsgrenzen in den Sälen von Theatern und Kinos. Was heißt das für das sichere Ausgehen in Bonn?