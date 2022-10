Kontrollen in der Bonner Innenstadt : Polizei entdeckt Drogenversteck

Bonn Mehrere Personenkontrollen hat die Polizei am Wochenende in der Bonner Innenstadt durchgeführt. Während des Einsatzes fanden die Beamten einen sogenannten „Bunker“ mit Drogen vor.

Die Bonner Polizei hat am Wochenende mehrere Personenkontrollen im Bereich am Hofgarten, dem Zentralen Omnibusbahnhof, an der Poppelsdorfer Allee, im Bereich des Rheinufers und in der Bonner Altstadt durchgeführt. Zum Einsatz kamen dort auch Polizeihunde.

Im Verlauf der beiden Einsatztage am Wochenende wurden rund 40 Personen überprüft. Bei Kontrollen am Freitag am Prälat-Schleich-Haus an der Thomastraße konnten die Beamten eine größere Menge Betäubungsmittel in einem sogenannten „Bunker“ auffinden und sicherstellen. Dabei handelt es sich um ein kleines Versteck, dass die Dealer nutzen, um immer nur kleine Mengen an Betäubungsmitteln bei sich am Körper zu tragen.