Auftritt auf der Hofgartenwiese : Konzert von Robbie Williams in Bonn erneut verschoben

Bonn Das im Zusammenhang mit dem Beethoven-Jubiläum geplante Konzert mit Robbie Williams im Mai im Bonner Hofgarten muss wegen Corona erneut verschoben werden. Das Konzert soll noch in diesem Jahr nachgeholt werden.

Das für den 15. Mai geplante Open-Air-Konzert des britischen Musikers und Entertainers Robbie Williams auf der Hofgartenwiese in Bonn ist erneut verschoben. Das bestätigte die Pressestelle der Deutschen Telekom unserer Redaktion am Montag.

Bereits in diesen August verlegt wurden die Hofgarten-Konzerte mit den Fantastischen Vier (26. August) und Kraftwerk (28. August). Ein weiteres Konzert mit einem namhaften Künstler, den Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz noch nicht preisgeben will, ist für den 27. August im Hofgarten geplant. „Wir hoffen, jetzt auch zeitnah den neuen Termin für das Konzert mit Robbie Williams in Bonn bekannt geben zu können“, so Hartz weiter.