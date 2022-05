Immer mehr Fälle bekannt : Krähen beschädigen Gräber auf Bonner Friedhof

Symbolbild. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Seit einiger Zeit beobachteten Bürger in Bonn vermehrt verwüstete Grabstellen auf dem Südfriedhof in Bonn. Doch in den meisten Fällen steckt keine mutwillige Zerstörung dahinter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In letzter Zeit sind Angehörigen von Verstorbenen auf dem Südfriedhof in Bonn immer wieder verwüstete Gräber aufgefallen. Grund ist jedoch kein Vandalismus und auch keine mutwillige Zerstörung. Friedhofsmitarbeiter haben in letzter Zeit stattdessen immer wieder auffälliges Verhalten bei Krähen beobachtet, wie die Stadt Bonn mitteilte.

Die Tiere beschädigen vor allem Gräber und Grablichter. Das liegt daran, dass Krähen von dem in Kerzen enthaltenen Stoff Paraffin angelockt werden, heißt es in einer Mitteilung. Da sie dabei nicht besonders vorsichtig vorgehen, sei es schon öfters vorgekommen, dass flüssiges Wachs auf Grabsteinen und Abdeckplatten verteilt wurde.

Auf der Suche nach Würmern und Insekten unter frisch gepflanzten Blumen durchwühlen die Vögel zudem Gräber und befördern Pflanzen und Erde zum Teil bis außerhalb der Grabstelle. Darüber hinaus seien auch Vasen von den Tieren beschädigt.

Wie die Stadt Bonn weiter mitteilte, gebe es keine genauen Gründe für das Verhalten der Krähen. Auch andere Städte berichteten von ähnlichen Problemen. Als Abschreckung gegen die Vögel empfiehlt die Stadt, ein einer Vogelscheuche ähnelndes Windrad auf dem Grab aufzustellen. Außerdem könne es sinnvoll sein, elektrische Grablichter zu verwenden.

(ga)