Baustopp in Bonn : Stadt findet krebserregendes Material am Koblenzer Tor

Brandbrief an OB Katja Dörner : Wirtschaftsverbände fordern Öffnung des Bonner Cityrings In einem Brandbrief an Bonns Oberbürgermeister Katja Dörner schildern Wirtschaftsverbände die Auswirkungen der Staus in der Bonner Innenstadt und fordern sofortiges Handeln. Dörner will sie zu einem Gespräch nach den Osterferien einladen.