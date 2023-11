Tagung der Kreissynode Bonn Zukunftsorientierte Kirche trotz Millionendefizit im Haushalt

Auch bei der Finanzierung der evangelischen Kitas zeichnen sich Probleme ab. Laut Pistorius sei der Druck „auf unserer Seite enorm dadurch gewachsen, dass zum einen die Tarifkostensteigerungen so sind, wie sie sind - das heißt, die Kitas werden erheblich teurer“, zum anderen reiche die Kompensation des Landes nicht aus. Er sehe nicht, „wie angesichts der defizitären Haushalte die Kirchengemeinden ohne eine volle Trägerkostenübernahme die Trägerschaft der Kindertagesstätten“ aufrechterhalten könnten, so Pistorius. Allerdings wolle er keine Drohszenarien aufbauen, denn man sei in guten Gesprächen mit der Stadt. Bereits im Vorjahr habe man sich mit allen freien Trägern zusammengesetzt, um eine vorläufige Lösung zu erarbeiten und auch für Anfang 2024 sei vereinbart, mit der Oberbürgermeisterin zu besprechen, was für das nächste Kitajahr nötig sei. „Dass wir es aus der finanziellen Perspektive auf den Prüfstand stellen müssen, ist das eine, aber dass wir bereit sind, auf jeden Fall an konstruktiven Lösungen mitzuarbeiten, ist das andere“, sagte Pistorius.