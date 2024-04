Bonner Weststadt Stadt sperrt Kreuzung wegen möglicher Weltkriegsbombe für Verkehr

Zum Hintergrund: Ab Herbst will das Bonner Tiefbauamt den Kanal in der Beringstraße und dem Kreuzbergweg im Bereich Weststadt/Poppelsdorf sanieren. Die Kanäle, die aus den 1950er Jahren stammen und in einer Tiefe von bis zu sieben Metern liegen, sollen im sogenannten Schlauchlining-Verfahren saniert werden, bei dem ein Schlauch in den vorhandenen Kanal eingezogen wird. Dafür muss in der Kreuzung Kreuzbergweg/Wegelerstraße ein Schachtbauwerk errichtet werden. Die vorbereitenden Arbeiten sollen laut Stadt voraussichtlich bis Freitag, 12. April, fertiggestellt sein. Dass die Verwaltung die vermeintliche Bombe erst jetzt sondieren und womöglich entschärfen lassen will, liege daran, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst erst am genannten Datum Zeit hat, so Hoffmann. Das habe eine Abfrage im Februar 2024 ergeben.