ZDF-Serie : Dreharbeiten der Krimiserie „Wilsberg“ laufen in Bonn

Blick von der Adenauerallee auf das Filmset der ehemaligen Uni-Kinderklinik. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein neuer Fall für Privatdetektiv Wilsberg wird auch in Bonn gedreht. Die Kölner Produktionsfirma filmte an zwei Tagen in der ehemaligen Uni-Kinderklinik an der Adenauerallee. Dramatische Szenen spielten sich dort ab.

Die Geschichten um Kult-Privatdetektiv Wilsberg spielen auch in Bonn. Zumindest, was die Dreharbeiten angeht. Denn die TV-Ermittlungen laufen eigentlich ja in Münster. Ein Team der Produktionsfirma Warner war am Montag und Dienstag nun an der B 9 vor Ort, um dramatische Szenen im ehemaligen Uni-Kinderklinikum zu drehen.

An der Adenauerallee wurde das frühere Krankenhaus für die Außenszene in ein Amtsgericht umgewandelt. Auf dessen Vorplatz spielt gleich die erste Szene der Episode „Blinde Flecken“, wie Christian Schäfer-Koch vom ZDF auf GA-Anfrage mitteilte.

In der Handlung geht es um Eltern, die sich vor Gericht um Kindeserziehung streiten. Auf den Prozess warten die Mutter (gespielt von Anja Knauer) und ein Gutachter für Kindererziehung, der an dem Tag aussagen soll. Auf einmal fällt ein Schuss, der Gutachter sinkt getroffen zu Boden. Die Ermittlungen übernehmen die Kommissare Anna Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky) – als Running Gag hat Letzterer in der Serie praktisch keinen Vornamen. Nur in Folge 39 steht in einem Brief seines Stromversorgers Lars Overbeck samt Adresse in Münster.

Dreh Innen und Außen

Wie auch immer: Die Produzenten konnten lauf Schäfer-Koch in Bonn „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“. Denn in den Innenräumen der damaligen Kinderklinik drehten sie noch Szenen in einem Krankenzimmer. Rund 20 Schauspieler und Mitarbeiter waren an den beiden Tagen am Set. Die Innenaufnahmen für die neue Folge finden laut ZDF wie immer in Köln statt, die Außenaufnahmen seien vor Wochen bereits in Münster aufgenommen worden. Wann der neue Fall ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest – laut Schäfer-Koch wahrscheinlich 2023.