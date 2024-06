Änderung beim Bonner Fahrplan Rat bemängelt Unzuverlässigkeit der Stadtbahnlinie 16

Die häufigen Verspätungen auf der Köln-Bonner-Straßenbahnlinie 16 missfallen nicht nur der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt offenkundig. In der jüngsten Ratssitzung beschloss das Gremium einstimmig, die Verwaltung möge prüfen, ob und wie man die Linie zum Fahrplanwechsel im Juni 2025 schon am Bonner Hauptbahnhof enden lassen kann. Heute fahren die Bahnen, für die neben den Stadtwerken Bonn die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) zuständig sind, bis nach Bad Godesberg. Wenn die Verspätung in Bonn zu groß ist, kommt es immer wieder vor, dass die Linie 16 bereits am Hauptbahnhof gekappt wird und zurück nach Köln fährt.