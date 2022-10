Festausschuss Bonner Karneval : Künstler präsentieren sich beim Vorstellnachmittag

Bonn Beim Vorstellnachmittag des Festausschusses Bonner Karneval präsentierten sich kleinere oder weniger bekannte Künstler. Währenddessen hielten Vereine schon nach Auftritten für die Session 2023/24 Ausschau.

Decke über der Bühne ist zu niedrig

Das Haus des Karnevals hat keine große Bühne, und sie ist an der Stelle angebracht, an der die Decke am niedrigsten ist. Die Greesberger durchbrachen mehrmals die Deckenplatten, die Sternschnuppen Bockeroth, für Bachmann ebenfalls aus der ersten Reihe der Tanzgruppen, konnten ihre Menschenpyramide nur knapp zeigen, die Tänzerin ganz oben musste schon den Kopf einziehen. Macht aber nichts, es zeichnet Gruppen aus, wenn sie damit umgehen können.

Die Auftretenden bewerben sich, der Festausschuss schreibt niemanden an. Tanzgruppen dominieren diese Veranstaltung, in der es nur wenige neue Gesichter gab. Die Musikgruppe „Kwien – De Stäänefleejer vum Rhing“ aus Erftstadt war erstmals bei diesem Vorstellnachmittag, 2019 gegründet, dann zwei Coronajahre und die Flut, da war noch nicht viel Gelegenheit aufzutreten. Sie machten ihre Sache gut und passen gut zum Freundeskreis bönnsch dropp, fand Katharina Rörig. Der Freundeskreis wird 2024 zehn Jahre alt und will das größer feiern, wieder zugunsten der Klinikclowns. Dafür, so Rörig, halte man jetzt nach guten Bands Ausschau. Kwien haben auch einen sozialen Gedanken, haben mit ihrem ersten eigenen Song viel Geld gesammelt, mit dem ein krebskrankes Mädchen typisiert werden konnte. „Man muss auch denen eine Chance geben, die nicht so bekannt sind und nicht so in das Glitzerschema passen.“