Stände in ganz Bonn : Am Wochenende öffnen die Bonner Hofflohmärkte

Am Wochenende öffnen die Bonner Hofflohmärkte

Stände in ganz Bonn

Bonn Die Bonner Künstlerin Vanesa Muhic organisiert für den kommenden Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr die „Bonner Hofflohmärkte“. An Ständen im ganzen Stadtgebiet werden Kinderkleidung, Medien, Deko-Artikel, Hausrat, Fahrräder und mehr angeboten.

Am Sonntag, den 3. Oktober verwandeln einige Bonner Familien, Nachbarn und Sammler wieder ihre Vorgärten, Hinterhöfe und Garagen zu Flohmarktständen. Die beliebten Hofflohmärkte gab es bereits 2016 in Beuel. Nun finden sie bereits zum zweiten Mal im gesamten Bonner Stadtgebiet statt, wie die Organisatorin Vanessa Muhić mitteilt. Bei der jüngsten Auflage im August konnte die Kundschaft an mehr als 90 Ständen stöbern, aussuchen und einkaufen. Im Angebot waren Kunstwerke, ebenso wie Schallplatten und Pizzaschneider.