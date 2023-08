Selbstständigkeit in Gefahr Wie eine alleinerziehende Mutter auf das OGS-Angebot angewiesen ist

Bonn · Dem Betreuungsangebot in den offenen Ganztagsschulen in Bonn drohen erhebliche Kürzungen. Eine alleinerziehende Mutter erzählt, was das für sie bedeuten würde.

24.08.2023, 05:00 Uhr

Alexandra Gerstenberg in ihrem Garten in Lessenich. Die Alleinerziehende ist auf die Unterstützung durch die OGS angewiesen. Foto: Benjamin Westhoff