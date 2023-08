Kulinarische Weltreise in Bonn Leckeres von Injera bis Fufu

Erste Station ist das Restaurant Roha an der Oxfordstraße. Dort serviert Haile Etay seit 2017 typisch Gerichte aus seiner Heimat Äthiopien. „Wer hat schon einmal äthiopisch gegessen?“ Bei Bönigs Frage geht nur eine einzige Hand nach oben. Also gibt es zunächst eine Einweisung in die Tischsitten des Gastgeberlandes: Gegessen wird mit den Händen, alle bedienen sich an einer großen Platte. Die Wartezeit auf das Essen nutzt Thomas Bönig, um Land und Leute vorzustellen. Er erzählt von der traditionellen Kaffeezeremonie, von den Gewürzen und vor allem von Teff, einer Getreideart, die in Äthiopien seit 5000 Jahren angebaut wird.