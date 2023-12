Ärger in Kessenich Kunstwerke vor Buchhandlung sollen nach Jahrzehnten verschwinden

Mehr als 40 Jahre gibt es die Buchhandlung Jost an der Hausdorffstraße. Irgendwann, es mag 20 Jahre her sein, stellte der damalige Inhaber Hans-Georg Jost das Werk eines Künstlers in Form gestapelter Bücher vor seinen Laden. Das und auch ein Fahrradständer aus Stein, der unmittelbar dahintersteht, sollen nun weg.