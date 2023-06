„Beethoven“ und „Mean Average“ Darum gibt es Streit um Kunstwerke in Bonn

Das sonore Brummen eines Hochdruckreinigers erfüllt am Donnerstagmorgen den Bonner Remigiusplatz. Feines Sprühwasser schwebt durch die Luft. Walter Smerling beobachtet die Szene. Der Vorsitzende des Vereins „Stiftung für Kunst und Kultur“ koordiniert die Säuberungsaktion von der Bronzeskulptur „Mean Average“. Künstler Toni Cragg hatte sich bereits in der Vergangenheit darüber geärgert, dass sein Kunstwerk durch Taubenkot verunstaltet wird. Auch Pappbecher, Alufolie und Essensreste finden sich vereinzelt in den geschwungenen Windungen der Skulptur. „Das Kunstwerk wird als Papierkorb missbraucht. So gehe ich doch auch nicht mit dem Grundstück meines Nachbarn um“, ärgert sich Smerling über den menschengemachten Unrat in und an der Skulptur, über die dieser Tage viel diskutiert wird.