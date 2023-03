Kundgebung am Frankenbad Kurdische Gemeinde feiert in der Bonner Altstadt das Newroz Fest

Viele beklagen sich darüber, wie wenig die türkische Regierung den Opfern in den kurdischen Gebieten geholfen habe – und stellen auch konkrete Forderungen an die Bundesregierung: „Es muss wirklich an die betroffenen Regionen gespendet werden und nicht einfach an die türkische Regierung. Die Hilfe kommt sonst nie in den kurdischen Gebieten an“, sagten Riha und ihre Mutter.