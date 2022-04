UN-Klimasekretariat zieht ins Hochhaus : Der Climate Tower am Rheinufer in Bonn ist fertig

Foto: Nicolas Ottersbach 15 Bilder So sieht der neue Climate Tower in Bonn aus

Bonn Der Climate Tower des UN-Klimasekretariats am Rheinufer ist fertig. In den nächsten Wochen ziehen die Mitarbeiter ein. Es ist eines der modernsten und umweltschonendsten Gebäude in Bonn und hat einige Besonderheiten.