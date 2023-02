Fotomotiv in Bonn : Der Kussmund steht jetzt an der Oper

Der Kussmund steht jetzt an der Oper

Fotomotiv in Bonn

Bonn Seit dem vergangenen Jahr zieht der Kussmund-Selfie-Point durch Bonn. Nun steht das Fotomotiv an einem neuen Platz in der Innenstadt.

Jetzt wird an neuem Ort geküsst. Der Kussmund-Selfie-Point ist pünktlich zum Straßenkarneval zur Oper umgezogen. Bislang hatte er auf dem Marktplatz gestanden. An der Oper wird er zunächst für 14 Tage stehen, kündigt der Verein City-Marketing Bonn an.