Ladendetektiv in Bonn Es braucht Jagdinstinkt und das richtige Auge

Rein äußerlich würde niemand auf die Idee kommen, dass der 23-jährige Mann mit dem Buch in der Hand nicht zu den zahlreichen Kunden zählt, die an diesem Tag durch die große Halle des ehemaligen Metropol-Kinos streifen. Nur wer genau hinschaut, bemerkt, dass sich seine Augen immer wieder von den Titeln in den Regalen und den Produkten auf den Verkaufstischen lösen, um Raum, Gruppen und Ware zu scannen.