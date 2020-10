Passanten helfen in Bonn : Ladendieb wehrte sich spuckend und schlagend gegen Festnahme

Passanten helfen in Bonn

Auf der Remigiusstraße versuchte am Donnerstagabend ein Ladendieb zu fliehen. Foto: Volker Lannert

Bonn Nachdem ein Ladendieb in der Bonner Innenstadt erwischt wurde, leistete der 31-Jährige Mann erheblichen Widerstand bei der Festnahme. Er schlug und bespuckte Passanten und Sicherheitspersonal.

Auf der Remigiusstraße in der Bonner City wurde am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, ein 31-Jähriger ertappt, nachdem er in einem Kaufhaus ein Paar Sportschuhe unter die Jacke gesteckt hatte.