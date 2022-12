Doppelte Unfallaufnahme sorgt für Verwirrung : Lamborghini-Fahrer beschädigt Garage in der Bonner Innenstadt

Update Bonn Ein Lamborghini-Fahrer ist vergangene Woche in Bonn gegen eine Garage gefahren. Die Bonner Polizei war zunächst von Unfallflucht ausgegangen, eine doppelte Unfallaufnahme hatte jedoch für Verwirrung gesorgt.

Der Fahrer eines Lamborghini Urus hat in der vergangenen Woche einen nicht unerheblichen Schaden an einer Garage in der Bonner Innenstadt verursacht. In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, soll es laut Polizei zu dem Vorfall in einem Innenhof an der Kesselgasse gekommen sein.