Auftakt unter freiem Himmel So lief die Premiere des ersten Lastenradkinos in Bonn

Die nächsten Vorstellungen finden unter anderem an der Dollendorfer Fähre in Bad Godesberg und am Rathenauufer in der Nähe des Rheinpavillons statt. Frequentierte Plätze, die verschiedene Menschen zusammenbringen und mit ausgewählten Filmen zum Nachdenken anregen sollen. Das Projekt sei für sie ein Testballon, man hoffe weiterhin auf milde und vor allem trockene Abende, sagte Philip Gondecki-Safari vom ARTpolis Community LAB. Wenn dem nicht so sei, werde es im nächsten Jahr einfach in einer anderen Jahreszeit stattfinden. Mit seinen Projekten verfolge der Verein das Anliegen, einen kulturellen Austausch zu fördern und neue Begegnungsräume für die Gesellschaft zu kreieren - so sei auch die Inspiration für das öffentliche Open-Air-Kino gekommen.