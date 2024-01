Kommentar zum Lieferverkehr in Bonn Lastenräder sollten zu den Lieferzeiten durch die Fußgängerzone fahren dürfen

Dem Augenschein nach kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, in der Bonner Fußgängerzone sind deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs als noch vor einiger Zeit. Auch außerhalb der festgelegten Lieferzeiten. Das ist nicht schön für die Passanten, die eigentlich ungestört durch die Fußgängerzone – die ja nicht ohne Grund so heißt – flanieren wollen. Hinzu kommen die schwarzen Schafe unter den Fahrradfahrern, die unerlaubt und zum Teil rasant schnell an Fußgängern vorbeisausen. Wer mit Kleinkindern unterwegs oder gehbehindert ist, kann da schon gewaltig in Stress geraten. Abhilfe tut not, aber wie? Appelle und Ermahnungen zur Rücksichtnahme verhallen meistens. Da sind strenge Kontrollen und saftige Bußgelder sicher wirksamer.