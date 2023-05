Dutzende Händler haben offenbar gekündigt Der Bonner City droht Leerstand in rund 40 Geschäften

Bonn · IHK-Präsident Stefan Hagen warnt vor einer drohenden Krise in der Fußgängerzone in Bonn - mit der höchsten Leerstandsquote seit 50 Jahren. Aktuelles Beispiel: Der Schuhanbieter Görtz kündigt sein prominent gelegenes Geschäft am Markt.

25.05.2023, 09:42 Uhr

Die Görtz-Filiale am Marktplatz wird schließen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

„Krise als Chance“ ist das Motto der 17. Bonner Unternehmertage, die gerade in der Godesberger Redoute laufen. Folgerichtig skizzierte Stefan Hagen, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, in seinem Vortrag die Ausgangslage deutlich krisenhaft. Deutlichstes Krisensymptom ist der wachsende Leerstand von Ladenlokalen in der Bonner City.