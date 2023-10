Immobilien in Bonn Wie in Bonn der Leerstand genutzt werden kann

Am Eröffnungstag hat der Raum von 14 bis 18 Uhr auf. Dann gibt es Waffeln, Musik und eine Nachbarschaftstombola, so Theresa Pils, ebenfalls Kunst, Philosophie und Gesellschaftsgestaltung an der Alanus Hochschule. „Man kann aufschreiben, was man selber bietet: Einen Kuchen backen oder das Fahrrad reparieren“, erklärt sie die Tombola. „So kommt man in Kontakt mit Leuten, mit denen man bei der Eröffnung noch gar nicht geredet hat“, so Pils weiter. Die vier Studentinnen planen außerdem ein Stadtgespräch im Begegnungsraum. „Wir haben verschiedene Akteurinnen und Akteure der Stadt und der Politik eingeladen, aber auch Immobilienmakler“, so Pils. In dem Gespräch soll es um die Zukunft der Innenstadt, Leerstand, Obdachlosigkeit und Konsum gehen. An dem Gespräch am 18. Oktober kann jeder teilnehmen, nicht nur eingeladene Personen.