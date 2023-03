Prüfung in Bonn Lehrer stellen sich der Auffrischungsprüfung zum Rettungsschwimmer

„Lehrkräfte, die im Schwimmunterricht eingesetzt werden, müssen alle vier Jahre neu qualifiziert werden,“ sagt Ralph Bröcker, ehrenamtlicher DLRG-Ausbilder für Erste Hilfe & Rettungsschwimmen. Gefordert ist hier allerdings nur die regelmäßige Auffrischung der Rettungsfähigkeit, welche sich von der Ausbildung des Rettungsschwimmers unterscheidet. So ist mit Erlangen der Rettungsfähigkeit möglich, Schwimmunterricht zu erteilen. Als Rettungsschwimmer dürfen Lehrkräfte zusätzlich an offene Gewässer fahren und dort mit den Schülern Wassersportaktivitäten ausführen. In beiden Ausbildungen werden die eigene Wassersicherheit und das Bewusstsein für mögliche Gefahren in unterschiedlichen Gewässern vermittelt. Denn vor allem im Schwimmunterricht seien laut Bröcker nicht das Personal des Bades, sondern die Lehrkräfte in der Verantwortung, ihre Schüler zu überwachen.