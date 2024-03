Angebote in Bonn Hier können Alltagsgegenstände geliehen und getauscht werden

Gleich um 18 Uhr steht in der Leihbar der erste Kunde in der Tür: Achim Klein möchte für eine Feier am Wochenende einen Speisenwärmer abholen. Roxana Bita, ehrenamtliche Mitarbeiterin, übergibt ihm diesen gegen Pfand. Der 55-Jährige aus Sankt Augustin ist das erste Mal in der Leihbar, hat aber nun vor, das Angebot öfter zu nutzen: „Sich etwas anzuschaffen, das 364 Tage im Jahr nur herumsteht, macht keinen Sinn. Hier kann man es abholen, benutzen und zurückbringen.“