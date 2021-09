Jagd auf Wildtiere in Bonn : Nicht alle Hundehalter beachten Leinenpflicht in Parks

In öffentlichen Parks gilt grundsätzlich eine Leinenpflicht, so die Stadt Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Gronau Immer wieder machen freilaufende Hunde Jagd auf Wildtiere in öffentlichen Parks in Bonn. Die Stadt betont, dass in öffentlichen Grünanlagen fast überall eine Leinenpflicht gilt.