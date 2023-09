Viel erreicht, viel zu tun Leitungswechsel am Berufskolleg in Bonn

„Ich wollte immer etwas bewegen und gerne auch mal das letzte Wort haben. Das hat mich an dem Job am meisten gereizt,“ sagt Hufnagel. Den größten Schwerpunkt ihrer Arbeit setzte sie stets in die Schulentwicklung. Es gehe darum, eine funktionierende Lernumgebung mit passenden Lehrmaterialien zu schaffen. Gerade zu Corona-Zeiten musste der Distanzunterricht und digitale Lernmöglichkeiten organisiert werden. „Digitale Angebote reichen aber nicht aus. Wir versuchen auch den Schülern zu vermitteln, wie sie kritisch mit Medien umgehen können,“ so die ehemalige Schulleiterin. Neue Medien einzuführen war eines von Hufnagels Zielen zu Beginn ihres Amtes als Schulleiterin. In einigen Teilen hat sie das erreicht: „Vor allem im Neubau arbeiten unsere Schüler mit W-Lan, iPads und digitalen Tafeln.“ Verbesserungsbedarf bestehe allerdings noch innerhalb der Containerlösung während der Umbauphase der älteren Schulgebäude.