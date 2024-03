Abschnitt der Provinzialstraße gesperrt Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Gegen 18:30 Uhr war die Feuerwehr wegen eines Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, teilte Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn, vor Ort mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand noch eine Frau in der brennenden Wohnung auf dem Balkon. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Frau durch ihre Wohnung über das Treppenhaus sicher aus dem Gebäude zu retten. Der Brand konnte kurz darauf unter Kontrolle gebracht werden.