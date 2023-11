3. bis 5. November Was die Besucher bei „Bonn leuchtet“ erwartet

Das Alte Rathaus schimmert zwischen Rot und Magenta, das Sterntor wirkt in blaues Licht getaucht gespenstisch: Nach Pandemie sowie Energiekrise leuchtet Bonn wieder am ersten November-Wochenende. Noch wartet der Verein City-Marketing auf ein beauftragtes Gutachten von Naturschützern, die untersucht haben, ob Fledermäuse durch das Lichtspektakel gefährdet werden. Aber Geschäftsführerin Maike Reinhardt ist sicher, dass alles in Ordnung ist: „Die LEDs strahlen nur an den Gebäuden und nicht darüber hinaus in den Himmel.“ Zudem sei die Veranstaltung anlässlich der Weltklimakonferenz in Bonn zertifiziert worden. City-Marketing verwende energiesparende Technik und Ökostrom, erklärt Reinhardt. Und spätestens um 22 Uhr würden alle Lichter ausgeschaltet.